Etats-Unis : la Maison blanche rend son accréditation à CNN

Le bras de fer est terminé. La Maison blanche a rendu, lundi 19 novembre, son accréditation au correspondant de CNN Jim Acosta. Elle lui avait été retirée après un échange houleux avec Donald Trump lors d'une conférence de presse du président américain au lendemain des élections de mi-mandat du 6 novembre.

"Nous avons notifié à Jim Acosta et CNN que son badge d'accès était restitué, et nous lui avons notifié certaines règles qui s'appliqueront à présent lors des conférences de presse", a déclaré Sarah Sanders, la porte-parole de la Maison Blanche. Selon elle, les journalistes ne pourront plus poser qu'une seule question à Donald Trump avant de rendre le micro, sauf si le président ou un membre de son équipe autorise une relance.

L'administration de Donald Trump se met ainsi en conformité avec la justice, qui avait ordonné vendredi que cette accréditation soit rétablie au moins temporairement. CNN, qui avait assigné la Maison blanche, a estimé que la question était désormais définitivement réglée.