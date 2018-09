États-Unis : la côte est se prépare à l’arrivée de l’ouragan Florence

Les rayons des magasins se vident, à mesure que l’ouragan Florence approche. Sur la côte est des États-Unis, on remplit des sacs de sable pour se protéger des inondations et les automobilistes font des réserves. "Au cas où on devrait évacuer en vitesse, j'ai un réservoir plein d'essence et je suis prêt", confiait en effet un habitant. L’ordre d’évacuation a justement été donné par le gouverneur de Caroline du Sud. Un million de personnes vivant sur le littoral doivent se réfugier à l’intérieur des terres. Ils ont été encouragés par Donald Trump en personne : "S'il vous plaît, préparez-vous, soyez prudents et restez en sécurité !"

L’ouragan se renforce

30 navires de guerre ont quitté la plus grande base navale de la côte est des États-Unis, à Norfolk, afin d’éviter l’ouragan. Le phénomène se renforce. L’ouragan Florence est passé en catégorie quatre sur une échelle de cinq. Des vents de plus de 200 km/h et de fortes pluies sont attendus. Florence devrait passer sur les Bahamas le mardi 11 septembre, avant d’atteindre le littoral américain jeudi 13 ou vendredi 14 septembre.

