États-Unis : l'ouragan Dorian menace la Floride

Dans le sud de la Floride (États-Unis), les files d'attente devant les stations-service sont interminables. À l'approche de l'ouragan Dorian, la priorité des habitants est de faire des réserves. "On est aussi prêts qu'on peut l'être. On a un groupe électrogène et du carburant, c'est tout ce dont on a besoin", se réjouit une femme. Les magasins d'alimentation sont également pris d'assaut. Un riverain s'est doté d'un barbecue au gaz en cas de coupure d'électricité.

Donald Trump évoque un "monstre absolu"

L'ouragan Dorian ne cesse de se renforcer. Il est désormais classé en catégorie 4 sur 5. Les rafales de vent pourraient dépasser les 225 km/h. Le président américain, qui a annulé son voyage officiel en Pologne, parle d'un "monstre absolu". Ces vents violents seront accompagnés de pluies diluviennes. Les autorités de Miami, en Floride, préviennent : il faut se préparer au pire et sécuriser sa maison. L'état d'urgence a été déclaré en Floride. L'ouragan est attendu sur ses côtes lundi 2 septembre. Il devrait atteindre les Bahamas dès dimanche.

