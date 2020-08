États-Unis : Kamala Harris est la colistière de Joe Biden

Kamala de son prénom, Harris de son nom d’épouse. Voici celle qui va affronter Donald Trump aux côtes de Joe Biden. Le candidat démocrate avait promis une femme, elle est noire, c’est historique. "C’est une combattante sans peur et l’un de nos plus grands serviteurs de l’État", a écrit sur Twitter Joe Biden sur celle qui était déjà l’un de ses soutiens fidèles.

Kamala Harris se veut accessible

"Nous n’avons pas achevé tous les idéaux de notre pays. Mais si on arrête de se battre, on est sûr de ne pas y arriver. Alors, on va se battre, c’est notre force à nous !", a déclaré la colisitère. Que va-t-elle apporter à Joe Biden ? Elle apportera son courage mais aussi son énergie, elle a 55 ans. À 77 ans, Joe Biden serait le plus vieux président de l’Histoire. Kamala Harris se veut accessible, jusqu’à être filmée dans sa cuisine.