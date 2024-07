États-Unis : Joe Biden défend sa candidature à l’élection présidentielle

Joe Biden a donné une interview, très attendue, sur la chaîne abcnews, vendredi 5 juillet. Plus contesté que jamais, il assure que "personne n’est plus qualifié" que lui pour gagner l’élection.

Pour Joe Biden, il n’est pas question d’abandonner la course à la Maison-Blanche. "Personne n’est plus qualifié que moi pour gagner l’élection", a-t-il déclaré sur la chaîne abcnews, vendredi 5 juillet. Après sa mauvaise performance lors du débat de la semaine précédente face à Donald Trump, le président américain, plus contesté que jamais, argue qu’il était "fatigué" et n’a "pas écouté [s]on instinct en termes de préparation".

Des inquiétudes dans le camp démocrate

Au cours de l’échange d’une vingtaine de minutes, Joe Biden a esquivé à plusieurs reprises les interrogations sur son état de santé. Il refuse de passer des examens neurologiques et d’en partager les résultats. Le président se veut rassurer. "J’ai un test cognitif chaque jour. Tous les jours, c’est comme si j’en passais un avec tout ce que je fais", avance-t-il.

Dans un tweet, la porte-parole de Donald Trump, Caroline Leavitt, a taclé le candidat démocrate, le jugeant "dans le déni et en déclin". Au sein du camp Biden comme dans la presse, les inquiétudes persistent quant à la santé mentale du président.