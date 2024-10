Etats-Unis : Joe Biden accuse Donald Trump de "mentir" sur sa gestion de l'ouragan Hélène

L'affaire prend un tour politique. Avec un bilan provisoire d'au moins 118 morts et des ravages dans le sud-est des Etats-Unis, l'ouragan Hélène s'est invité lundi 30 septembre dans une campagne présidentielle acrimonieuse. Lors d'un déplacement dans une commune sinistrée de Géorgie, Donald Trump a attaqué la gestion de la catastrophe par l'administration Biden, estimant que "l'Etat fédéral n'est pas réactif". Le candidat républicain à la présidentielle a aussi accusé le gouvernement et les autorités démocrates de Caroline du Nord de "ne pas aider délibérément les gens dans les zones républicaines".

"Il ment", a rétorqué un Joe Biden virulent. "Ce qui me met en colère [c'est qu'il] sous-entend que nous ne faisons pas tout ce qui est possible. (...) C'est faux et c'est irresponsable." Quatre jours après que l'ouragan a touché terre dans le nord-est de la Floride, l'étendue des dégâts reste difficile à établir, plusieurs zones restant inaccessibles et dépourvues de réseau téléphonique et d'électricité.

Le changement climatique pointé du doigt

"J'ai passé au moins deux heures au téléphone hier, de même que la veille", a encore rétorqué le président américain, assurant que les autorités fédérales seraient "là aussi longtemps que nécessaire". Le démocrate, qui a annoncé qu'il se rendrait en Caroline du Nord mercredi, estime par ailleurs qu'il n'y a "aucun doute" que ces ravages sont dus au changement climatique.

En cas de retour à la Maison Blanche, Donald Trump s'est engagé de son côté à "apporter beaucoup de matériel de secours, notamment du carburant, des équipements et de l'eau" à ceux dans le besoin. Il s'en est aussi directement pris à sa rivale démocrate Kamala Harris, lui reprochant d'être "en déplacement, à faire campagne" avant d'affirmer lui-même que ce n'était pas le moment "de parler politique". La vice-présidente a pourtant annulé des événements de campagne pour tenir lundi une réunion sur la catastrophe et a annoncé qu'elle se rendrait sur place prochainement.