Etats-Unis : il détruit son arme après la fusillade en Floride

"Je me souviens, après la fusillade de San Diego, avoir dit à ma femme que j'étais prêt à renoncer à mon arme si cela pouvait sauver la vie ne serait-ce que d'un enfant. C'était il y a 5 ans et depuis, 400 enfants sont morts lors de 200 fusillades dans des écoles. Aujourd'hui, il y en a 17 de plus après la fusillade en Floride, alors quand est-ce que cela va changer ?

Il détruit son arme devant la vidéo

"Quand ferons-nous des lois stipulant qu'une arme n'est pas adaptée à la société d'aujourd'hui ? On peut faire porter le blâme à beaucoup de choses, les jeux vidéos, internet, une mauvaise éducation, ou la maladie psychiatrique. Mais la finalité, c'est que c'est une arme comme celle que je possède qui retire la vie...

"Alors qu'est-ce que je fais avec ça ? Comment je m'en débarasse ?Est-ce que le droit de porter une arme vaut plus qu'une vie ? Je ne le crois pas, alors je vais m'assurer que cela n'arrive jamais avec mon arme."