États-Unis : haine affichée entre Donald Trump et Nancy Pelosi

C'est une provocation devant les caméras. Mardi 4 février au soir, lors de l'allocution de Donald Trump sur l'état de l'Union au Congrès américain, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a déchiré sciemment le discours du chef de l'État. Quelques minutes plus tôt, la démocrate tend la main à Donald Trump par protocole, mais ce dernier la snobe et c'est avec un dédain manifeste qu'elle l'écoute dresser son bilan. "Notre économie est la meilleure de notre histoire, nous avons reconstruit nos forces militaires, leur puissance est inégalée dans le monde et de loin", a lancé de président des États-Unis à la tribune.

"Ce discours était un tissu de mensonges"

Derrière, le vice-président Mike Pence se lève pour applaudir, mais Nancy Pelosi reste assise. La scène est à l'image d'un pays divisé comme jamais. "Ce discours était un tissu de mensonges", a expliqué la démocrate. Quant à la destruction du discours de Donald Trump, elle ne voyait "rien d'autre de plus élégant à faire".

