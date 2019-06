Etats-Unis : exaspéré une nouvelle fois par CNN, Donald Trump suggère de boycotter son propriétaire, AT&T

L'opérateur AT&T a acquis récemment le groupe de médias Time Warner et sa filiale, CNN. Le président américain accuse régulièrement cette chaîne de diffuser de fausses nouvelles.

Donald Trump poursuit sa guerre contre les médias aux Etats-Unis. Le président américain a suggéré à ses compatriotes, lundi 3 juin, de ne plus utiliser les services de l'opérateur de télécommunications AT&T, propriétaire de CNN, accusant pour la énième fois cette chaîne de disséminer de fausses informations, des "fake news".

Peu après son arrivée à Londres pour une visite d'Etat, Donald Trump a lancé sur Twitter une diatribe contre CNN qui, a-t-il affirmé, diffuse "beaucoup de 'fake news'", ce qui est "très mauvais pour les Etats-Unis". "Pourquoi le propriétaire @ATT ne fait-il pas quelque chose ?", s'est demandé le chef d'Etat à propos de l'opérateur. Ce dernier a acquis récemment le groupe de médias Time Warner et sa filiale CNN.

Just arrived in the United Kingdom. The only problem is that @CNN is the primary source of news available from the U.S. After watching it for a short while, I turned it off. All negative & so much Fake News, very bad for U.S. Big ratings drop. Why doesn’t owner @ATT do something? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019

"Je crois que si les gens arrêtaient d'utiliser ou de souscrire à @ATT, cela forcerait à faire de grands changements chez CNN qui, de toute façon, a un audimat au plus bas", a-t-il écrit dans un second tweet. Donald Trump critique violemment et régulièrement la plupart des grands médias américains, dont il n'apprécie guère la couverture de sa présidence.

I believe that if people stoped using or subscribing to @ATT, they would be forced to make big changes at @CNN, which is dying in the ratings anyway. It is so unfair with such bad, Fake News! Why wouldn’t they act. When the World watches @CNN, it gets a false picture of USA. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019

"Quand le monde regarde @CNN, cela donne une image erronée des Etats-Unis. Triste !" a estimé l'ancien homme d'affaires. L'administration Trump s'était opposée à l'acquisition du groupe de médias Time Warner – et donc CNN – par AT&T, invoquant des préoccupations concernant la concurrence. Mais la justice américaine avait validé cet achat en appel, en février.