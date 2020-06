États-Unis : en pleine campagne présidentielle, un ancien conseiller à la Maison Blanche décrit un Trump "erratique et mal informé"

À quatre mois et demi de la présidentielle du 3 novembre, et alors que Donald Trump semble dévisser dans les sondages, un nouveau livre va écorner encore un peu plus l’image du président américain, signé par son ex-conseiller à la sécurité nationale.

John Bolton, (D), ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, 09 mai 2018. (SAUL LOEB / AFP)