États-Unis : Donald Trump veut se lancer dans la guerre de l'espace

L'espace pourrait devenir le champ de bataille du futur selon les États-Unis qui semblent s'y préparer. Le vice-président Mike Pence a annoncé la création d'une armée de l'espace."Il nous faut préparer le prochain terrain de guerre où les plus honorables et les plus courageux devreont prévenir et combattre une nouvelle génération de menace sur notre peuple et notre nation", a-t-il déclaré.

8 milliards de dollars de budget

Une armée dotée d'un budget de huit milliards de dollars si le projet est approuvé par le congrès. Depuis quelques mois, dominer l'espace est l'une des obsessions de Donald Trump. Il annonçait déjà ce projet en juin 2018. Mais les grandes puissances comme la Chine et la Russie sont aujourd'hui capables de détruire des satellites avec des missiles, comme en 2017 où Pékin a détruit un de ses propres satellites. Une menace pour le président américain. Certains spécialistes, comme Scott Kelly, un astronaute de la NASA, jugent la mesure inutile. En France, l'espace mobilise la ministre des Armées Florence Parly et la loi de programmation militaire prévoit de renforcer la protection des satellites.

