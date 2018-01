États-Unis : Donald Trump traite des nations africaines et Haïti de "pays de merde"

C'est une petite phrase du président américain qui provoque l'indignation jusque dans les rues du Nigeria. Ce vendredi 12 janvier au matin à Lagos, les passants peinent à contenir leur colère : "Cela ne me surprend même pas venant de ce genre de personne. On sait tous de quoi il est capable", confie l'un d'entre eux.

Des propos "racistes" et "honteux"

Cette phrase qui fait polémique, Donald Trump l'aurait prononcée à Washington, en marge de la présentation d'une loi sur la protection des jeunes migrants. "Pourquoi voulons-nous tous ces gens d'Afrique ici ? Ce sont des pays de merde... Il nous faudrait plus de gens venant de Norvège." Une phrase qui a suscité de nombreuses réactions en Haïti, ou encore au Kenya. Mais les réactions les plus virulentes sont venues de son propre camp, avec ce tweet de Jeb Bush, son ancien rival à la primaire républicaine : "À chacun de ses mouvements, le président fait dix pas en arrière (...). J'espère que ces propos n'étaient qu'une erreur, et qu'ils ne reflètent pas le racisme haineux qu'ils impliquent". Ce midi, les Nations unies ont décidé de réagir officiellement, dénonçant des propos "racistes" et "honteux" de la part du président américain.

Le JT

Les autres sujets du JT