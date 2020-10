États-Unis : Donald Trump testé positif au coronavirus

C. Rothéa, S. Raymond

Donald Trump l'a annoncé vers 7 heures, heure française, sur son compte Twitter, vendredi 2 octobre. "La première dame des États-Unis et moi-même avons été testés positifs au Covid-19. Nous allons entamer notre quarantaine et notre protocole de rétablissement immédiatement. Nous allons nous en sortir ensemble", a-t-il écrit. Le président américain avait annoncé la veille s'être placé à l'isolement alors qu'une de ses conseillères avait été testée positive au Covid-19.

Gestion erratique de la crise sanitaire

En campagne pour un second mandat, Donald Trump a annulé son déplacement du jour en Floride. Son médecin assure qu'il continuera à assurer ses fonctions et qu'il va bien. Depuis le début de la crise sanitaire, le président a souvent été accusé de minimiser la situation et de livrer des injonctions contradictoires. Ce matin, Donald Trump est rattrapé personnellement par le coronavirus.







