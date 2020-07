États-Unis : Donald Trump s’insurge contre le vote par correspondance

C’est dans un énième tweet polémique que Donald Trump a dénoncé ce qu’il juge comme dangereux pour la prochaine élection présidentielle aux États-Unis. "Avec le vote par correspondance, 2020 sera l’élection la plus fausse et frauduleuse de l’histoire", déclare-t-il via son compte Twitter. Cette pratique, pourtant instaurée dans le pays depuis déjà un certain temps, serait trop risquée à ses yeux en termes de fraude alors que la crise sanitaire qui touche le pays pourrait forcer son développement.

Repousser les élections ?

À travers ce nouveau combat, Donald Trump a laissé entendre qu’il voudrait potentiellement repousser la date des élections américaines. Une manière pour lui de gagner du temps afin de redorer son image. Les États-Unis sont au plus bas économiquement avec une chute de 32,9% du PIB au second trimestre de 2020. En terme sanitaire, l’épidémie de Covid-19 frappe encore durement le pays : le cap des 150 000 morts a été franchi.

