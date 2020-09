VIDEO. Etats-Unis : Donald Trump se recueille, sous les huées, devant le cercueil de Ruth Bader Ginsburg

Donald Trump s'est recueilli devant le cercueil de la juge progressiste de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg, jeudi 24 septembre, mais il a essuyé des huées et quelques cris de protestation.

Portant un masque noir et accompagné de sa femme Melania, le président américain a marqué un moment de silence face à dépouille de l'icône féministe morte vendredi dernier à l'âge de 87 ans. La démarche est d'autant plus singulière que le milliardaire républicain, qui n'a jamais endossé les habits de rassembleur depuis son arrivée à la Maison Blanche, est peu coutumier des hommages aux personnalités n'étant pas de son bord politique.

Après quelques secondes de silence, des personnes présentes ont manifesté leur colère, appelant à se mobiliser pour que l'ancien homme d'affaires de New York n'obtienne pas un second mandat, a notamment constaté un journaliste de CNN. Si la foule n'était pas très importante, la scène témoigne du climat de tension régnant à Washington à moins de six semaines de l'élection présidentielle.

Trump at the court as crowd chants “vote him out” — it’s rare for this President to see his opposition this up-close and in-person pic.twitter.com/VEVkRHOkjM