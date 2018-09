Etats-Unis : Donald Trump nie le bilan officiel de 3 000 morts causés par l'ouragan Maria en 2017

"Trois mille personnes ne sont pas mortes dans les deux ouragans ayant frappé Porto Rico. Lorsque j'ai quitté l'île, APRES que la tempête eut frappé, ils avaient entre 6 et 18 morts", a écrit Donald Trump sur Twitter, jeudi 13 septembre, ajoutant que ce chiffre n'avait "pas augmenté de beaucoup" avec le temps.

3000 people did not die in the two hurricanes that hit Puerto Rico. When I left the Island, AFTER the storm had hit, they had anywhere from 6 to 18 deaths. As time went by it did not go up by much. Then, a long time later, they started to report really large numbers, like 3000...