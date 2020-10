VIDEO. Etats-Unis : Donald Trump jugé "incapable de gouverner" par sa nièce

Un chef d’Etat désavoué par une partie de sa propre famille en public : c’est un fait assez rare pour être souligné. En procès avec sa famille, notamment pour une question d’héritage, Mary Trump n’hésite plus à livrer sa vérité. Elle alerte les Etats-Unis sur la personnalité de son oncle Donald Trump, qu’elle juge dangereuse pour le pays à l’heure où il est candidat à sa réélection. "Il est totalement incapable de gouverner ce pays et c’est dangereux de le laisser faire."

Donald Trump, entre complexe et volonté d’humilier les autres

Dans son livre, Mary Trump en dit plus sur les traits de personnalité de son oncle. Éduqué très tôt par son père pour être un "tueur", il se forge un caractère dur. Complexé notamment par cette anecdote souvent racontée aux repas de famille où son frère lui aurait renversé un plat de purée sur la tête, Donald Trump parvient encore à s’énerver à ce sujet même 60 ans plus tard. "Il n’a pas oublié et il ferait n’importe quoi pour éviter l’humiliation, quitte à humilier constamment les autres", confie sa nièce.