États-Unis : Donald Trump et Joe Biden vont débattre pour la première fois

Le mercredi 30 septembre, à trois heures du matin (heure française), Joe Biden et Donald Trump vont s’affronter à Cleveland (Ohio) dans le premier débat à 35 jours de la présidentielle. "C’est clairement sur Joe Biden que repose le plus de pression", annonce la journaliste Agnès Vahramian depuis Cleveland. "Il a un avantage : c’est un spécialiste de la politique. Il est élu depuis 45 ans et compte onze débats à son actif. Mais c’est un gaffeur. Il n’a pas été très bon pendant les débats de la primaire et peut s’énerver quand on attaque sa famille", explique t-elle.

Joe Biden n’a pas le droit à l'erreur

Il suffirait d’une hésitation ou d’un trou de mémoire de la part du candidat démocrate pour qu’il donne raison à Donald Trump, qui n’a de cesse de répéter que Joe Biden n’est pas apte, à 77 ans, à diriger les États-Unis. Le défi pour Joe Biden est "d’être celui qu’il prétend être, le présidentiable, l’homme raisonnable, en somme, celui qui va guérir l’Amérique", analyse Agnès Vahramian.

