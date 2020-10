États-Unis : Donald Trump est positif au Covid-19 et en quarantaine

"Ils sont dans un bon état d’esprit. Le président a des symptômes légers", indique Mark Meadows, le chef de cabinet de la Maison Blanche. En pleine campagne présidentielle, la nouvelle de la positivité de Donal Trump au Covid-19, vendredi 2 octobre, a toutefois fait l’effet d’une bombe, faisant même chuter la bourse à Wall Street. Aux États-Unis, le virus a pour de bon touché le coeur du pouvoir américain puisque la présidente du Parti républicain est également positive. La Maison Blanche teste tout le personnel ainsi que les ministres.

Campagne suspendue

"À l’inédit s’ajoute l’inconnu", commente la journaliste France Télévisions Agnès Vahramian, en duplex depuis Washington. La campagne de Donald Trump est suspendue et tous ses déplacements ont été annulés. Le président s’exprimera par visioconférences et ses enfants prendront le relai. Malgré tout, "le virus risque bien d’affaiblir le candidat Trump", indique la journaliste, d’autant plus que ce virus renvoie "l’image d’un responsable politique victime de son irresponsabilité", le président s’étant régulièrement moqué de la nocivité du Covid-19. Son état préoccupe également, compte tenu de son âge, 74 ans, et sa forme puisqu’"il est obèse".

Le JT

Les autres sujets du JT