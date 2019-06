États-Unis : Donald Trump entre en campagne pour 2020

Donald Trump dans son exercice de prédilection, le show. Melania l'accompagne. Il entre en campagne. Mais cette fois, face à cette marée de fervents supporters, il n'est plus le candidat outsider, il est président et il défend son bilan. "L'Amérique a retrouvé sa grandeur et sa prospérité économique", martèle-t-il tout sourire. "Avec votre aide, votre amour et votre dévouement et avec votre dynamisme, nous allons continuer à travailler, nous allons continuer à nous battre et nous allons continuer à gagner."

Pas d'adversaire démocrate désigné

20 000 Américains qui sont venus de tout le pays pour entendre son premier discours de campagne. "Il aime l'Amérique, il aime les Américains et ça se voit", s'enthousiasme un spectateur. Pugnace contre les médias, intransigeant sur l'immigration et business man avant tout, Donald Trump endosse le costume qui l'a porté à la Maison-Blanche en 2016 et son public est conquis. Entré tôt en campagne, Donald Trump a le champ libre, puisque les démocrates ne lui ont pas encore désigné d'adversaire.

Le JT

Les autres sujets du JT