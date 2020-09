Donald Trump reconnaît dans des enregistrements avoir "voulu toujours minimiser" la gravité de la pandémie de Covid-19

"Ce virus est beaucoup plus mortel que la plus sévère des grippes." Voilà un extrait de ce qu'a déclaré Donald Trump au journaliste Bob Woodward. Ce dernier a rendu publics des enregistrements, également retranscrits dans son dernier livre sur le président américain, intitulé Rage. Ils sont issus d'une série d'entretiens téléphoniques, enregistrés avec l'accord du président des Etats-Unis. A huit semaines de l'élection présidentielle, la publication de ces extraits, mercredi 9 septembre, a provoqué une vive réaction du candidat démocrate Joe Biden qui a dénoncé une "trahison" vis-à-vis du peuple américain.

"J'ai voulu toujours minimiser [le danger]", admet Donald Trump dans un échange enregistré le 19 mars, retranscrit dans Rage. Le président américain a, en effet, longtemps qualifié publiquement le Covid-19 de "simple grippe" ou de "canular" venu du camp démocrate pour le déstabiliser. Or, plusieurs semaines plus tôt, le 7 février, il expliquait pourtant au même journaliste combien le Covid-19 était "un truc mortel", pourcentages à l'appui.

