États-Unis : Donald Trump en visite en Californie après les incendies meurtriers

Donald Trump est finalement arrivé dans la soirée du samedi 17 novembre en Californie (États-Unis). Le président américain avait critiqué les autorités démocrates de cet État pour leur mauvaise gestion des forêts. Il semble avoir changé de ton en déclarant l'état de catastrophe majeure. Ce sont des villes et des villages ravagés par le feu que va découvrir Donald Trump. Dans certains endroits, les pompiers ont laissé la place à des volontaires qui recherchent des restes humains, aidés de chiens renifleurs au milieu de maisons calcinées.

1 000 personnes portées disparues

Il y aurait encore plus de mille personnes portées disparues. Ceux qui ont échappé aux flammes s'entassent dans des camps improvisés sur des parkings de supermarchés. Les réfugiés sont encore choqués par ce qu'ils ont vécu. D'autres ne veulent pas abandonner leurs maisons et espèrent avoir de l'aide rapidement. Les conséquences de l'incendie se font ressentir jusqu'à San Francisco. La ville suffoque et le pont du Golden Gate disparaît sous une épaisse couche de fumée.

