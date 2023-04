États-Unis : Donald Trump doit comparaître à New York devant la justice pénale

Aux États-Unis, Donald Trump doit comparaître, mardi 4 avril, à New York, devant la justice pénale. Il va prendre connaissance des poursuites pénales retenues contre lui. L'ancien président américain est suspecté d'avoir acheté le silence d'une actrice de films pornographiques.

Donald Trump est une nouvelle fois au centre de l'attention médiatique. Aucune étape du voyage de l'ancien président américain n'aura échappé aux chaînes de télévision américaines, depuis sa résidence de Floride (États-Unis) à l'aéroport de Palm Beach (Floride), où l'attendait son Boeing. Direction New York (États-Unis) pour un atterrissage filmé sous tous les angles, et retransmis par plusieurs chaînes d'information américaines. Il doit comparaître à New York devant la justice pénale, mardi 4 avril.

Donald Trump plaidera non coupable

L'ancien président américain va prendre connaissance des poursuites pénales retenues contre lui. Il est suspecté d'avoir acheté le silence d'une actrice de films pornographiques. Sa défense fait savoir qu'il plaidera non coupable. Il devrait ensuite être laissé en liberté, peut-être sous conditions, dans l'attente de l'organisation de son procès. Il est arrivé à la Trump Tower, son domicile à New York, où l'attendaient journalistes et sympathisants.