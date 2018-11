États-Unis : Donald Trump déploie des militaires pour lutter contre l'arrivée de migrants

Ils sont des centaines à attendre l'ouverture de la grille. Tous ont fui le Salvador et passent la frontière entre le Guatemala et le Mexique. Loin devant eux, les premiers, partis depuis mi-octobre, ont atteint l'État du Oaxaca dans le sud, une longue marche les attend. Dans 2 2247 km, ils attendront leur objectif : les États-Unis. Venus du Honduras, du Guatemala ou du Salvador, ils sont près 6 000 à fuir la misère et la violence de leur pays.

15 000 militaires devraient être déployés

Mais le président américain ne veut pas d'eux. Donald Trump dénonce une "invasion" et utilise le cas de ces migrants pour distiller la peur. "Si les migrants lancent des pierres comme ils l'ont fait face à l'armée mexicaine, je dis à l'armée de considérer cela comme un fusil", a-t-il déclaré. Au Texas, près de la frontière, Donald Trump souhaite déployer près de 15 000 hommes pour empêcher ceux qu'il qualifie d'envahisseurs d'atteindre les États-Unis.

