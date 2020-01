VIDEO. États-Unis : Donald Trump défile contre l’avortement

A Washington (États-Unis), c’est la grande messe des militants anti-avortement. Un rendez-vous annuel auquel aucun président américain n’avait participé jusqu’à Donald Trump. "C’est un véritable honneur d’être le premier président de l’histoire à assister à la marche pour la vie", a déclaré Donald Trump lors d’un discours. C’est également la première fois qu’un président en exercice exprime ouvertement et en public son opposition à l’avortement.

"Les enfants à naître n’ont jamais eu un plus grand défenseur à la Maison-Blanche. J’ai informé le Congrès que j’imposerai mon veto à toutes les législations qui affaiblissent les politiques pro-vie ou qui encouragent la destruction de la vie humaine", a poursuivi Donald Trump. A quelques mois des élections américaines, Donald Trump veut marquer des points et n’hésite pas à s’afficher avec les plus conservateurs.