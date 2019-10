Etats-Unis : Donald Trump critique Apple pour avoir fait disparaître le bouton d'accueil des iPhone

Pour Donald Trump, c'était mieux avant. Le président américain a regretté, vendredi 25 octobre, la disparition du bouton physique d'accueil sur les nouveaux iPhone. Il a adressé sa réclamation directement à Tim Cook, le patron d'Apple, sur Twitter. "Pour Tim : le bouton de l'iPhone était BIEN mieux que le balayage !", a-t-il ainsi écrit.

To Tim: The Button on the IPhone was FAR better than the Swipe!