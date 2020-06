Etats-Unis : Donald Trump bousculé ?

Un ancien proche collaborateur, mais aussi des policiers, ont vivement attaqué Donald Trump ces derniers jours. Au point d'affaiblir le président américain ? "A un moment donné, cela va avoir un impact, car ce sera l'accumulation des choses. Il faut avoir aussi en tête qu'en 2016, la présidentielle avait basculé pour seulement trois Etats, soit seulement 80 000 voix", rappelle Thomas Snegaroff, journaliste et historien spécialiste des Etats-Unis, sur le plateau du 23 Heures de franceinfo jeudi 18 juin.

L'élection de novembre prochain n'est pas jouée

"L'autre impact important, c'est que beaucoup de gens qui ne sont pas allés voter en 2016 pourraient se décider et aller aux urnes. Si les électeurs d'obama, qui étaient plus nombreux que ceux de trump en 2016, reviennent, donald trump serait battu. L'accumulation fait donc que des gens vont aller voter et que d'autres vont changer d'avis, ce qui ne veut pas dire que le sort de l'élection de novembre prochain est déjà scellé", ajoute Thomas Snegaroff

