Etats-Unis : Donald Trump annonce l'envoi de forces fédérales à Chicago pour y réduire la criminalité

Une quinzaine de personnes ont encore été blessées mardi dans une fusillade lors de funérailles à Chicago, selon la police.

Donald Trump emploie la manière forte. Le président américain a annoncé mercredi 22 juillet renforcer les effectifs des agents de la police fédérale à Chicago, après une résurgence de la violence dans la troisième ville des Etats-Unis. "J'annonce une forte hausse des forces de l'ordre fédérales dans les populations affectées par la criminalité violente", a-t-il dit depuis la Maison Blanche.

“Today I’m announcing a surge of federal law enforcement into American communities plagued by violent crime. We’ll work every single day to restore public safety,” Pres. Trump says at news conference on protests. https://t.co/kYY1XTn2pW pic.twitter.com/jRwQLQBJoz — ABC News (@ABC) July 22, 2020

Présent aux côtés du président, Bill Barr, le ministre de la Justice, a précisé que l'opération concernerait Chicago, Kansas City et Albuquerque. Environ 200 agents seront envoyés à Chicago, 30 à Albuquerque (Nouveau-Mexique), et 200 se trouvent déjà à Kansas City (Missouri), a-t-il dit.

Selon Bill Barr, ils travailleront "main dans la main" avec la police et ne doivent pas être confondus avec les agents fédéraux impliqués dans la réponse anti-émeutes.

Les maires démocrates opposés à l'envoi de "soldats de Trump"

Le président avait menacé lundi d'envoyer des agents fédéraux à New York et Chicago comme dans d'autres bastions démocrates, pour protéger les bâtiments fédéraux et, plus globalement, "rétablir l'ordre". Une quinzaine de personnes ont encore été blessées mardi dans une fusillade lors de funérailles à Chicago, selon la police.

Les maires démocrates de Portland, Seattle, Chicago, Atlanta, Kansas City et la capitale fédérale Washington ont envoyé une lettre au ministre américain de la Justice pour s'opposer au "déploiement unilatéral" de forces fédérales chez elles. "En aucun cas je ne laisserai les soldats de Donald Trump venir à Chicago et terroriser nos habitants", a tweeté la maire de la ville, Lori Lightfoot.

Under no circumstances will I allow Donald Trump’s troops to come to Chicago and terrorize our residents. — Mayor Lori Lightfoot (@chicagosmayor) July 21, 2020

Mercredi, Donald Trump a dit vouloir "rendre la police plus forte, pas plus faible", et estimé que davantage de policiers devraient être embauchés, pas voir leur budget réduit. Il faisait allusion aux appels à "couper les fonds à la police" qui ont émergé avec les manifestations antiracistes ayant suivi la mort de George Floyd fin mai.