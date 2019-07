États-Unis : Donald Trump accusé d'instrumentaliser l'Independance Day

Le Jour de l'indépendance, fête nationale américaine célébrée le 4 juillet, consiste traditionnellement en un grand rassemblement patriotique. Des milliers de familles viennent pique-niquer et admirer les somptueux feux d'artifice. Mais cette année, Donald Trump a décidé d'y ajouter une dimension militaire et politique assez inédite outre-Atlantique. Pour la première fois, un défilé de troupes et un survol aérien vont s'inviter à la fête.

Les détracteurs de Donald Trump affirment qu'il a emprunté l'idée non pas seulement au 14-Juillet français auquel il avait assisté il y a deux ans, mais aussi à des régimes autoritaires comme la Corée du Nord et la Russie. La dimension sera également politique puisque le locataire de la Maison Blanche prononcera un long discours. Jamais aucun président des États-Unis ne l'avait fait avant lui. Nombreux sont ceux qui accusent aujourd'hui le président milliardaire de vouloir transformer cette fête nationale en tribune politique.

