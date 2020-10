Etats-Unis : des milliers de femmes manifestent contre Donald Trump aux Etats-Unis

Des milliers de personnes ont défilé, samedi 17 octobre, dans les rues de Washington en direction du siège de la Cour suprême américaine afin de rendre hommage à la défunte Ruth Bader Ginsburg et de protester contre le choix de Donald Trump de remplacer au plus vite celle-ci par la juge Amy Coney Barrett.

La commission des Affaires judiciaires du Sénat, où les républicains sont majoritaires, a programmé au 22 octobre le vote de confirmation d'Amy Coney Barrett en dépit des objections des démocrates, qui dénoncent une procédure trop proche de l'élection présidentielle du 3 novembre.

Les manifestations sont inspirées de celles ayant lieu chaque année depuis 2017 et qui ont réuni des millions de protestataires.

We marched the day after. We are marching to say goodbye to this administration. If you don’t feel comfortable in person, there are many virtual events online. Show up for the change that we can be. #womensmarch2020 @womensmarch #countonus pic.twitter.com/Mqsdqp5J01