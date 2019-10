Etats-Unis : des élus républicains font irruption lors d'une audition au Congrès pour troubler l'enquête en vue d'une procédure de destitution de Donald Trump

Une scène rarissime s'est déroulée au Congrès américain. Furieux de ne pas être assez impliqués dans l'enquête des démocrates en vue d'une procédure de destitution de Donald Trump, des élus républicains du Congrès américain ont interrompu, mercredi 23 octobre, un témoignage à huis clos, créant un rare chaos au parlement américain.

Plus d'une vingtaine d'élus républicains de la Chambre des représentants ont fait irruption dans une pièce sécurisée, retardant le témoignage d'un responsable du Pentagone, dans le cadre de l'enquête démocrate qui pourrait aboutir sur une mise en accusation ("impeachment") du président Trump.

Un incident qui intervient deux jours après que ce dernier a appelé les parlementaires républicains à "s'endurcir" et "combattre" cette procédure de destitution qui le vise.

En violation avec les règles de sécurité de la Chambre, les parlementaires ont pénétré dans cette pièce avec leurs téléphones portables. Certains contestataires ont même écrit des messages sur Twitter depuis cette chambre sécurisée, appelée "SCIF" dans le jargon du Congrès. "J'ai conduit 30 de mes collègues dans le SCIF où Adam Schiff [président démocrate de la commission du Renseignement à la Chambre] recueille des dépositions secrètes pour l'impeachment", a ainsi tweeté le représentant de Floride Matt Gaetz, un fidèle soutien de Donald Trump, avant de supprimer son tweet.

Une vidéo montrant les élus envahir les lieux, certains avec leur téléphone portable à la main, a circulé sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreux commentaires outrés de l'opposition démocrate quant à cette brèche grave dans la sécurité du Congrès. "J'ai travaillé dans un SCIF en tant qu'officier. L'importance de garder les lieux sécurisés nous est tellement inculquée que je faisais des cauchemars la nuit dans lesquels j'oubliais mon téléphone dans la poche de mon uniforme", a ainsi réagi sur Twitter le candidat à l'investiture démocrate Pete Buttigieg, qualifiant l'attitude des élus républicains d'"embarrassante".

I used work in a SCIF, as a military officer. The importance of keeping it secure (i.e. from cell phone signals) was drilled into us so deeply that I’d have bad dreams about accidentally leaving my phone in the pocket of my uniform. This behavior is an embarrassment. https://t.co/20EVgwzNbv