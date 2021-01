Etats-Unis : dernier sursaut d'orgueil du camp Trump

C’est une journée particulière mercredi 6 janvier à Washington avec plusieurs manifestations favorables à Donald Trump prévues dans la capitale américaine. Ses militants continuent de clamer que l’élection présidentielle du 3 novembre a été truquée, volée et entachée de fraudes ce qui n’a jamais été confirmé par une quelconque instance électorale ou judiciaire.

Donald Trump va venir soutenir ses partisans et s’exprimer dans la rue. Non loin de ces rassemblements, les parlementaires réunis au Congrès doivent confirmer la victoire du démocrate Joe Biden. Plusieurs des parlementaires conservateurs ont assuré qu’ils s’opposeraient à cette confirmation, mais pourtant, ils ne devraient pas disposer de la majorité. Cela représente néanmoins une nouvelle preuve de la détermination et de la volonté du camp Trump à s’accrocher au pouvoir jusqu’au bout.

