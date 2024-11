États-Unis : ces anciennes stars de la télé que Donald Trump recrute comme futurs ministres ou collaborateurs

Aux États-Unis, Donald Trump sera de retour dans le bureau ovale dans moins de deux mois. D’ici là, il continue de choisir ses futurs ministres et collaborateurs qui, pour la plupart, devront être confirmés par le Sénat, malgré leur méconnaissance des domaines dont ils auront la charge pour certains. Et ce qui frappe dans ce casting, c’est qu’il regroupe plusieurs figures ou ex-figures du petit écran.

Cravate, camouflage et pochette bannière étoilée ce jour-là pour Pete Hegseth, à la tête de la matinale week-end de Fox News. Cela fait dix ans que le diplômé de Princeton et Harvard a rejoint la chaîne favorite de Donald Trump, après 18 ans dans l'armée. Son visage carré d'acteur aux cheveux parfaitement gominés pourrait bientôt incarner le Pentagone et ses 3,5 millions de soldats et employés civils.

De la téléréalité au secrétariat aux Transports

La spécialité de Mehmet Oz, choisi pour diriger l'assurance-maladie des États-Unis, c'est la chirurgie. Son Dr. Oz Show est resté dix ans à l'antenne et l'a rendu riche et célèbre, comme Donald Trump. Il a même son étoile sur le Walk of Fame à Hollywood.

Comme Trump aussi, Sean Duffy a été une vedette de la téléréalité sur MTV, avant d'être élu représentant du Wisconsin puis d'animer une émission sur Fox Business. Il devrait devenir secrétaire aux Transports. Donald Trump aime les têtes télégéniques, il s'est fait lui-même connaître via le petit écran. Même son futur ambassadeur en Israël, Mike Huckabee, a eu son émission sur Fox. Ce qui fait dire au représentant démocrate du Connecticut Jim Himes que "l'Amérique est en train de devenir la première émission de téléréalité à armement nucléaire au monde".