États-Unis : 800 000 fonctionnaires attendent d’être payés

Une file d’attente interminable tout près de la Maison-Blanche, devant un restaurant de Washington (États-Unis) qui offre des repas gratuits. Dans la queue, des fonctionnaires de l’administration américaine. Ils ne sont plus payés depuis quatre semaines et veulent profiter de l’initiative d’un restaurateur opposé à la politique de Donald Trump. "Je dois travailler sans salaire donc ça aide beaucoup de pouvoir manger sans payer. Je lui en suis très reconnaissante", commente Kelli, une fonctionnaire du ministère de la Justice.

La croissance du pays bientôt ralentie par le "shutdown"

La détresse est identique dans les couloirs du sénat. Des employés fédéraux sont à cran et implorent le président de mettre fin au "shutdown". "Monsieur Trump, pouvez-vous, s'il vous plait, nous faire revenir au travail ?", demande Faye Smith, qui travaille dans le service de la sécurité. Le "shutdown" dure depuis un mois. Une paralysie aussi longue relève du jamais vu dans l’histoire des États-Unis. Elle est due au bras de fer entre Donald Trump et les démocrates sur le financement du mur, à la frontière avec le Mexique. 800 000 fonctionnaires attendent aujourd’hui d’être payés. Le "shutdown" touche aussi l’économie américaine et pourrait impacter la croissance du pays de façon négative.

