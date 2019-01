"Vous voulez parler au président ?" : un journaliste américain à Paris se retrouve par hasard au téléphone avec Donald Trump

Journaliste au "Washington Post", Dan Balz a eu la surprise de voir un inconnu lui tendre un téléphone avec Donald Trump au bout du fil.

Un coup de fil improbable. Le journaliste américain Dan Balz a raconté, samedi 19 janvier dans les colonnes du Washington Post, comment un inconnu lui avait passé le président Donald Trump au téléphone lors d'un dîner dans un restaurant parisien. "'Voulez-vous parler au président ?' C'était la question à laquelle je m'attendais le moins de la part d'un étranger un vendredi soir à Paris", raconte le correspondant du journal américain en France.

Dan Balz, qui était accompagné d'un collègue, avait passé le dîner à deviser de politique américaine. Une conversation qui n'a pas échappé à leur voisin de table, lui aussi journaliste, pour CNBC. Ce dernier se trouvait être au téléphone avec Donald Trump et a mentionné le fait que deux Américains parlaient de lui à la table d'à côté dans ce restaurant parisien. "Sont-ils toujours là ? Je voudrais leur parler", a alors demandé le président.

L'échange, qui n'a duré que deux minutes, a tourné au quiproquo. En bon journaliste, Dan Balz a tenté d'obtenir des informations sur le shutdown, le bras de fer entre Républicains et Démocrates sur le budget, tandis que Donald Trump pensait avoir un soutien au téléphone. "C'était juste un autre moment étrange et une rencontre fortuite avec le président des Etats-Unis, résume Dan Balz. Je me demande s'il y en aura d'autres".