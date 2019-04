Essence : les prix au plus haut depuis 2013

Avec son entreprise de jardin, Michel Dotta n'a pas le choix. Chaque semaine, il passe 15 minutes à remplir les bidons pour ses machines-outils. "On cherche tous les stations où c'est le moins cher, on est obligé pour essayer de faire des économies", confie-t-il. Ce chef d'entreprise à Antibes (Alpes-Maritimes) qui compte cinq salariés traque les dépenses au quotidien. Malgré cela, son budget essence est passé de 450 € à 600 € par mois. "C'est énorme", résume-t-il. Dans les stations-service, les prix à la pompe s'envolent. Le gazole, carburant le plus vendu, s'affiche en moyenne à 1,48 €. Même constat pour le sans plomb 95. "C'est un peu cher quand même", se désole un usager. Certains utilisent des stratégies, comme cette automobiliste qui remplace de temps en temps le 98 par du 95.

Le cours du pétrole flambe

La hausse du prix des carburants est directement liée aux envolées du cours du pétrole dues à l'embargo américain sur les exportations de pétrole iranien. Les automobilistes prennent leur mal en patience.

Le JT

Les autres sujets du JT