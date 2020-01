Espionnage : le prince saoudien a-t-il piégé Jeff Bezos ?

Jeff Bezos et Mohammed ben Salmane semblaient être les meilleurs amis du monde. En 2018, l'homme le plus riche de la planète et le prince saoudien s'échangeaient des messages via WhatsApp. Selon plusieurs enquêtes, notamment de l'ONU, le prince aurait envoyé un virus caché dans un message sur le téléphone de Jeff Bezos. Quand ce dernier l'aurait ouvert, le virus aurait donné accès au Saoudien à toutes les données sur son téléphone.

Jamal Khashoggi assassiné en 2018

Le patron d'Amazon est également propriétaire du Washington Post, un journal dans lequel écrivait le journaliste Jamal Khashoggi, assassiné au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul (Turquie) en 2018. Peu de temps après, Jeff Bezos est la cible d'un chantage. En pleine procédure de divorce, ses photos personnelles sont révélées par le National Enquirer, dont le propriétaire est un proche de Donald Trump et du prince saoudien.

