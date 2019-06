Entre l'Iran et les États-Unis, la dangereuse escalade

Le spectre de la guerre se rapproche entre les États-Unis et l'Iran. Selon le New York Times, Donald Trump aurait approuvé des tirs de missiles contre l'Iran, avant de changer d'avis et de tout annuler au dernier moment. Il devait s'agir d'une frappe punitive après que Téhéran a détruit un drone américain. Le régime affirme avoir des preuves irréfutables que l'engin se trouvait bien au-dessus de son territoire, ce que Washington dément.

Sanctions renforcées

Il s'agit du dernier épisode d'une escalade entre les deux pays. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump ne cesse de mettre la pression sur l'Iran, notamment via des sanctions renforcées. L'objectif ? Réduire les ambitions nucléaires du régime et limiter son influence dans cette région du monde. Par précaution, l'aviation civile américaine vient d'interdire à ses compagnies de survoler une partie de l'espace aérien iranien.

Le JT

