Entre Éric Zemmour et Donald Trump, quelles similitudes et quelles différences ?

L'équipe d'Éric Zemmour a mis en avant, tout au long de la journée du mardi 15 février, l'échange téléphonique entre le candidat à la présidentielle et Donald Trump, l'ancien président américain du parti républicain. Voici ce qui les rassemble et les distingue.

Le premier des points communs entre Éric Zemmour et Donald Trump est la couverture de leur livre respectif, où la mise en scène est identique, comme le note Sofia Dollé, journaliste pour franceinfo. Surtout, tous deux ont été rendus célèbres, avant la politique, par leur passage à la télévision. L'ex-président américain, dont le slogan était "America First", affiche la même volonté de préférence nationale que le candidat français à la présidentielle de 2022, et le même rejet catégorique de l'immigration.



Donald Trump avait un grand parti derrière lui

La différence fondamentale entre les deux est que Donald Trump était soutenu par un appareil politique puissant et très ancien : le parti républicain. Une machine bien huilée, sans commune mesure avec le parti "Reconquête!" créé il y a quelques mois par le polémiste français. Une différence qui peut notamment se traduire par des levées de fonds de moindre ampleur pour Éric Zemmour, comme l'explique Sofia Dollé.