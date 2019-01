En plein "shutdown", Donald Trump sert des hamburgers et des pizzas à la Maison Blanche

"Nous avons commandé du fast-food américain et c'est moi qui paye !" Le président américain Donald Trump a accueilli les joueurs de l'équipe de football des Clemson Tigers avec des hamburgers et des frites, lundi 14 janvier.

"C'est à cause du shutdown, comme vous le savez...Beaucoup de hamburgers, de pizzas, je pense qu'ils vont préférer ça à tout ce que nous aurions pu leur offrir", a expliqué le président américain à son arrivée à la Maison Blanche, après une journée à La Nouvelle-Orléans.

Interrogé sur son fast-food préféré, le magnat de l'immobilier a esquivé : "Si c'est américain, j'aime ça. Tout est américain". "Plutôt McDonald's ou Wendy's?", a insisté un journaliste. "Je les aime tous", a répondu Donald Trump. "Que des bonnes choses, de la super nourriture américaine".

