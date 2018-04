EN IMAGES. "On est des électrons libres", "tu es un gagnant"... Quand Donald Trump parle d'Emmanuel Macron (et inversement)

Le président français arrive lundi à Washington pour une visite d'Etat, au cours de laquelle il s'exprimera devant les membres du Congrès américain.

Une "relation particulière" qui va être exposée aux yeux du monde. Emmanuel Macron est reçu par Donald Trump, lundi 23 avril, à Washington (Etats-Unis), à l'occasion de la première visite d'Etat d'un dirigeant étranger sous le mandat du président américain. Les deux hommes ont pourtant des désaccords profonds. Outre les questions environnementales, ils ne s'entendent ni au sujet de l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015, ni sur la stratégie en Syrie : Donald Trump veut en retirer ses troupes le plus vite possible, ce que Paris redoute. Cela n'empêche pas les deux présidents d'afficher leur complicité depuis leur accession au pouvoir début 2017. Entre éloges et critiques voilées, franceinfo vous propose de découvrir en images la manière dont Donald Trump et Emmanuel Macron parlent l'un de l'autre.