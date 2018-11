EN IMAGES. Les Américains ont voté pour les "midterms" : revivez la journée électorale en photos

La journée et la nuit électorales ont été marquées par des scènes parfois insolites, des explosions de joie, des larmes et même l'intervention de super-héros.

Des nouveaux visages, des grandes figures réélues et une participation massive. Les électeurs américains ont voté pour les élections de mi-mandat et le pays se réveille, mercredi 7 novembre, un tout petit peu plus démocrate. Si le camp républicain conserve la majorité au Sénat, la Chambre des représentants bascule en "bleu", imposant une cohabitation à Donald Trump jusqu'à la fin de son mandat.

La journée et la nuit électorales ont été marquées par des scènes parfois insolites, des explosions de joie, des larmes et même l'intervention de super-héros. Voici un petit résumé de ces élections de mi-mandat en images.