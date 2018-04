Emmanuel Macron aux Etats-Unis : une visite exceptionnelle

C'est au son d'un roulement de tambour et avec une Marseillaise interprétée par une fanfare de l'armée américaine qu'Emmanuel Macron et sa femme Brigitte ont fait leurs premiers pas sur le sol américain pour une visite d'Etat de trois jours. S'exprimant en anglais, le chef de l'Etat a souligné l'importance de cette visite : "Nous sommes très heureux et très honorés d'être ici avec mon épouse Brigitte à l'invitation du président Trump et de Melania". Le couple Macron a ensuite rejoint les époux Trump à la Maison Blanche, en prenant cependant le temps d'une promenade à Washington.

Visite du mémorial Abraham Lincoln

Le président et sa femme ont notamment fait un arrêt au mémorial dédié à Abraham Lincoln pour une visite qui n'était pas prévue au programme, mais qui a permis à Emmanuel Macron d'aller au contact des Américains.

