Présidentielle américaine : derniers meetings pour Joe Biden et Donald Trump

À trois jours de l'élection présidentielle américaine, Joe Biden et Donald Trump misent sur les états clés. Joe Biden entre en scène au pas de course pour démonter les clichés sur sa santé. Le contraste est saisissant avec les meetings de Donald Trump en Pennsylvanie. Le candidat à la présidence a enchaîné quatre meetings dans la journée du 31 octobre. La foule est compacte et les masques sont accessoires chez les partisans de Donald Trump.



Donald Trump compte sur les états clés

"Il est extraordinaire, Biden à côté ne fait rien, lui il enchaîne pendant 3 à 4 jours et il recommence demain, c'est bien", explique une supportrice de Trump. "J'espère vraiment qu'on va avoir une vague républicaine ici et dans tout le pays !", rapporte un autre supporter. Dans la dernière ligne droite de la campagne, Donald Trump compte sur les états clés dont il aura besoin pour gagner l'élection.

