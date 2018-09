Elections de mi-mandat aux Etats-Unis : comment l'ombre de Trump plane sur la campagne

"Je vous aime ! Je vous aime ! Alors, y a-t-il un endroit où l'on peut davantage s'amuser qu'à un meeting de Trump ?" Même installé dans son siège de président, Donald Trump adore être en campagne et le dit à ses supporters. Ces derniers mois, il a trouvé une bonne raison de repartir sur les traces de sa victoire électorale de 2016 : les élections de mi-mandat (midterms, en anglais), prévues le 6 novembre prochain.

Entre la fin août et la date de l'élection, la Maison Blanche a ainsi prévu 40 jours de déplacement pour Donald Trump dans le cadre de la campagne. C'est plus que ce qu'ont fait ses prédécesseurs George W. Bush et Barack Obama, lors des quatre dernières élections de mi-mandat. "Il y a peu de personnes qui peuvent tenir ce rythme, physiquement. Heureusement, je n'ai pas de problème avec ça", s'est vanté le chef de l'Etat dans une interview au Wall Street Journal (article en anglais).

La Maison Blanche a commencé à définir sa stratégie pour ce scrutin dès janvier dernier, lors d'un week-end à Camp David, et Donald Trump reçoit chaque semaine des compte-rendus argumentés sur les midterms, rapporte CNN. Le président américain a même accepté de donner une partie des fonds destinés à sa réélection à cent Républicains candidats au Congrès. Il a également levé 75 millions de dollars en participant à plus d'une quinzaine d'événements de collecte de fonds pour la campagne. Pour rappel, lors des élections de mi-mandat, la totalité des 435 sièges de la Chambre des représentants est renouvelée, ainsi que 35 des 100 sièges du Sénat.

"Donald Trump s'engage très fortement dans cette campagne, plus que les précédents présidents", observe pour franceinfo Marie-Cécile Naves, politologue à l'Iris et spécialiste des Etats-Unis. D'abord parce que l'enjeu pour lui est énorme, mais aussi parce que c'est un candidat puissant qui peut mobiliser les foules."

En s'y impliquant, Donald Trump a façonné ces élections à son image, en s'investissant très tôt dans la campagne et en soutenant publiquement certains candidats dès le stade des primaires. Une pratique qui rompt avec la tradition de neutralité présidentielle. "[Nos] résultats dans les sondages sont bons" s'est félicité Donald Trump dans un tweet à propos des prédictions de "ses" candidats aux midterms. Difficile de faire plus clair : ces élections sont les siennes.

Et de l'avis du président, son implication dans la campagne ne peut être que bénéfique au "Grand Old Party". "Aussi longtemps que je fais campagne et/ou soutiens des candidats au Sénat et à la chambre, ils vont gagner !" a-t-il ainsi tweeté à propos des républicains.

As long as I campaign and/or support Senate and House candidates (within reason), they will win! I LOVE the people, & they certainly seem to like the job I’m doing. If I find the time, in between China, Iran, the Economy and much more, which I must, we will have a giant Red Wave!