Élections américaines : les jeunes trumpistes en campagne

Dans le carnet de campagne des élections présidentielles aux États-Unis, le 13 Heures vous emmène à la rencontre des jeunes qui soutiennent le candidat Républicain, Donald Trump.

Dans les plaines du Colorado, une jeune femme s'entraîne aux tirs sportifs. Trois fois par semaine, cette Américaine de 18 ans s'entraîne en quête de performance et de sensations : “Ça me rend heureuse, c’est très amusant et ça me donne confiance en moi”, s'enthousiasme-t-elle. Pour son tout premier vote à l’élection présidentielle cette année, elle a déjà choisi son candidat, Donald Trump. Le candidat républicain a déjà promis de ne jamais toucher au droit de porter des armes.

Des jeunes très investis dans la campagne

Pour ceux de la jeune génération qui ont choisi Donald Trump, le candidat républicain est plus qu’un homme politique. Il fait figure d’homme providentiel et même d’idole. En Arizona, il peut compter aussi sur des admirateurs du plus jeune âge. Ici aussi, le droit au port d’armes fait la différence.

Pour défendre leur vision des États-Unis, certains adolescents trumpistes n’attendent pas d’avoir l’âge de voter. Ils font campagne et récoltent des fonds : “À cause de Biden, les gens ne sont plus aussi heureux qu’ils l’étaient sous Trump”, explique une adolescente de 13 ans, supportrice de Donald Trump.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.