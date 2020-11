Élection présidentielle américaine : tensions entre les deux camps en Pennsylvanie

La Pennsylvanie fait partie des États qui comptabilisent encore les bulletins. Et plus le résultat final se fait attendre, plus la tension monte, vendredi 6 novembre, entre les partisans de Donald Trump et ceux de Joe Biden. Dans la rue, devant le centre de dépouillement de Philadelphie, les esprits s’échauffent. "Je ne veux pas être contaminée par ta bêtise, reste là-bas", lance une partisane du candidat démocrate, agacée.

Des électeurs sous tension

"On demande que chaque vote soit pris en compte. Et les supporters de Trump, ici, demandent qu’on arrête de compter. Ils prétendent, sans aucune preuve, que les élections sont frauduleuses. En fait, ils s’inventent des histoires", juge une jeune femme. De son côté, un partisan de Donald Trump crie au complot. Un supporter du candidat démocrate lui rétorque alors : "Sais-tu pourquoi la théorie du complot ne tient pas ? Tu imagines le nombre de gens qu’il faudrait mettre dans la confidence pour que la fraude reste secrète ?"

Le JT

Les autres sujets du JT