Election de Donald Trump : le président élu rappelle Tom Homan, tenant d'une ligne dure, à la tête de l'agence de l'immigration

Le président élu américain, Donald Trump, a annoncé, dimanche 10 novembre, le retour de Thomas Homan à la tête de l'agence nationale en charge du contrôle des frontières et de l'immigration (United States Immigration and Customs Enforcement, ICE). Surnommé "le Tsar des frontières" par le vainqueur de la présidentielle, ce tenant d'une ligne dure avait déjà occupé ces fonctions lors du premier mandat de Donald Trump, entre 2017 et 2021.

"Je connais Tom depuis longtemps et il n'y a personne de meilleur que lui pour surveiller et contrôler nos frontières", a écrit le milliardaire républicain sur son réseau Truth Social. Le nouveau directeur de l'ICE sera chargé de "toutes les expulsions d'étrangers en situation illégale vers leur pays d'origine". Le président élu de 78 ans s'est engagé à lancer, dès le premier jour de son mandat, la plus grande opération d'expulsion de migrants illégaux de l'histoire des Etats-Unis. Il a aussi promis de relancer une politique de séparation des familles à la frontière. Sous sa première présidence, près de 4 000 enfants migrants avaient été séparés de leurs parents, après que ces derniers avaient été placés en détention.