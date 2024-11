Élection de Donald Trump : "Des millions de femmes ont voté pour Trump, et ça me fait pleurer", réagit l'écrivaine Nancy Huston

"Ce qui est perturbant, ce n'est pas juste de regarder cet homme qui se comporte comme un gorille, c'est de regarder les gens qui assistent à ses meetings et qui l'applaudissent, qui sont enthousiastes et approuvent avec joie cette vision de la manière dont les choses devraient être, à savoir, que les hommes devraient dominer", a réagi sur France Inter, jeudi 7 novembre, l'écrivaine franco-canadienne Nancy Huston, après l'élection de Donald Trump, pour son deuxième mandat, mercredi aux États-Unis.

Pour elle, cette élection est plus complexe qu'une simple guerre des sexes, puisque la victoire de Donald Trump a été large. "Ça veut dire qu'il y a des millions et des millions de femmes qui ont voté pour Trump, et moi aussi ça me fait pleurer", confie-t-elle.

"Introduire la nuance, la complexité et la vérité historique"

Selon elle, "on est en train de revenir à une sorte de primitivisme dans les relations entre les pays", avec des "mâles alpha", comme Donald Trump, mais elle cite également Elon Musk, patron de Tesla et fervent soutien du président élu. Elle veut s'interroger sur la manière dont on y contribue, notamment en "encourageant la violence dans le langage politique, dans les réseaux sociaux, en négligeant la pornographie violente, en acceptant que nos enfants achètent des jeux vidéo de guerre violents, qu'on regarde des films violents". "On forme notre esprit de façon manichéenne, du 'nous contre eux', comme Trump le fait tout le temps".

L'écrivaine appelle donc à "essayer d'incarner et favoriser les valeurs que Donald Trump bafoue, à savoir la modestie, l'empathie, l'altruisme, la douceur, la bonté, la joie de vivre, le partage et surtout la nuance". "On est en train de raconter des histoires beaucoup trop simplistes, et ce que nous pouvons faire, tous autant que nous sommes, c'est d'éviter d'entrer dans ce jeu de 'je suis le plus fort' mais au contraire, de toujours introduire la nuance, la complexité et la vérité historique".