Élection américaine : en Géorgie, le résultat est incertain et c'est déjà une victoire pour les démocrates

Seulement quelques milliers de voix séparent Donald Trump et Joe Biden dans cet État clé alors que le dépouillement des bulletins de vote continue.

Les États-Unis attendent encore, jeudi 5 novembre, de savoir qui va sortir vainqueur de la course à la Maison Blanche. Les résultats de l'élection américaine se font attendre dans certains États clés, comme la Pennsylvanie, et alors que l'administration Trump annonce déjà le dépôt de recours.

En Géorgie, il y a quelques milliers de voix d’écart seulement entre les deux candidats. Dans cet État clé où 16 grands électeurs sont en jeu, Joe Biden rattrape son retard et toute la question est de savoir s'il va coiffer au poteau Donald Trump car des bulletins sont encore dépouillés jeudi, dont ceux du comté de Fulton, autour de la capitale Atlanta, une terre bleu foncé (la couleur des démocrates).

"Une nouvelle ère"

La victoire serait historique puisque le dernier démocrate à l'avoir emporté en Géorgie était Bill Clinton, en 1992. Ce coude-à-coude est déjà une victoire pour Rico, militant pro-Biden : "C’est une nouvelle ère qui s'ouvre en Géorgie. Chaque année, il y a de plus en plus de démocrates, notamment dans les villes. Les gens veulent de la paix et de l’amour."

Les choses sont toujours aussi injustes dans le Sud pour les Afro-américains. Il est temps que ça change, et ma génération, on se bat pour ça. Rico, militant pro-Biden

L'équipe de campagne de Donald Trump a fait savoir qu'elle a déposé un recours pour que l'un des comtés de l'État écarte les bulletins de vote arrivés trop tard. Une plainte absurde, sans fondement, estime le militant démocrate Kendrick Smith. Cet avocat à Atlanta a du mal à digérer l’annonce : "Personnellement, je suis choqué de voir mon pays comme ça. Je suis très inquiet. Je ne crois pas que Trump enverra des troupes dans les rues et qu'il arrêtera le décompte des voix, il aurait à faire à la Cour suprême. Mais c'est un sujet très sérieux, c'est un déni démocratique." Un climat lourd et qui inquiète beaucoup les militants démocrates.